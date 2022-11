Alberi da potare in via Principe di Paternò: "Non si riesce nemmeno a camminare sul marciapiede"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Principe di Paternò - tra via Veneto e via Lombardia - ha da tempo il marciapiede di sinistra (andando verso via Boris Giuliano/Campania) impraticabile a causa della mancata potatura, da diversi anni, degli alberi. Alberi che, oltre ad essere così pericolosi per i pedoni, diventano un ricettacolo di insetti, zanzare, piccioni, che infestano gli abitanti dei palazzi adiacenti. Infine il tappeto di foglie intasa inoltre le caditoie.