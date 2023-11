Via Orlando Diego · Palazzo Reale-Monte di pietà

Via Orlando Diego · Palazzo Reale-Monte di pietà

Via Diego Orlando traversa via Mongitore adiacente scuola materna Nuccio, auto fresca di giornata, degrado e anarchia assoluta. Non si vedono mai gli organi competenti, mai una pattuglia, mai un controllo. Sindaco e consiglieri inesistenti. E La domenica grazie al mercato dell'illegalità tutto si moltiplica.