L'Albergheria simbolo della sconfitta di una città, i Comitati civici: "Stop al degrado"

Con grande dolore e con senso di solidarietà nei confronti dei residenti, le vere vittime di questa situazione, dobbiamo constatare che il quartiere è diventato il simbolo della sconfitta di una città, che si è arresa alla barbarie degli scaricatori abusivi provenienti da ogni dove.

In ogni angolo c'è una discarica, come nelle vie Tommaso De Vigilia, San Francesco Saverio, Diego Orlando, Antonino Mongitore, piazza Baronio Manfredi. Perfino davanti alla scuola Nuccio, con le sue bandiere lacere, e davanti alla chiesa San Francesco Saverio i delinquenti non demordono. Una dimostrazione inconfutabile della inciviltà che non conosce limiti.

Al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, si chiede di intervenire con i mezzi a sua disposizione per assicurare ai residenti le condizioni minime di decenza. Palermo non può essere solo munnizza!

Associazione Comitati Civici Palermo