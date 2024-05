"Palermo abbandonata, destino segnato: a mio figlio di 14 anni dico sempre di andare via da questa terra"

L’altro giorno mi è stata recapitata una contravvenzione per aver conferito i rifiuti al di fuori dell’orario previsto dal regolamento RAP. L’ho trovata una cosa giustissima, ci sono delle regole e vanno rispettate, ho sbagliato? Merito una sanzione che ho prontamente pagato! Ma mi chiedo: chi sanziona il Sindaco per tutta l’immondizia che ormai sta sommergendo la città? Chi predispone sanzioni per i dirigenti RAP che attuano piani, evidentemente sbagliati, per risolvere questi problemi? E i Vigili Urbani? Visto la totale anarchia che impera per le strade di Palermo, dove ognuno fa quello che vuole, mette divieti di sosta non autorizzati o si appropria di spazzi pubblici come se fossero di proprietà. Certe volte sembra, almeno questa è la sensazione che si riceve, che la Polizia Urbana si comporti da forte con i deboli e da debole con i forti. Non riscontro lo stesso zelante servizio, che so per dire…, allo ZEN o al CEP o anche a Cuillas, insomma in quei quartieri dove le Forze dell’Ordine preposte, nella quotidianità, non si vedono mai. Io ho sbagliato nel conferire, fuori orario, l’immondizia, ma almeno l’ho gettata nel cassonetto, mentre mi chiedo se a fine anno i dirigenti, a qualsiasi livello, percepiscano premi produttività o premi progettuali per aver ottenuto questi risultati, che sono tristemente sotto gli occhi di tutti e i quali risultati equivalgono ad aver buttato tonnellate di immondizia fuori dal cassonetto.

Ieri mattina (11/05/2024) mi reco, come capita ogni qual volta decido di prendere i mezzi pubblici (e me ne pento), a Piazza Giotto, per prendere l’autobus e andare a lavoro. Oltre al fatto che, come capita spessissimo, era saltata qualche corsa, oggi mancavano proprio i mezzi (cioè gli autobus), c’erano gli autisti ma non avevano i mezzi da poter guidare, una scena da film neorealista alla De Sica. Morale della favola? Sono arrivato con una buona mezz’ora di ritardo a lavoro, cosa che, quando prendo i mezzi pubblici, accade spesso. Il quadro che ne esce fuori da quanto suddetto è davvero sconfortante, disarmante, umiliante (come palermitano). Non chiediamo al cittadino perché non va più ad esercitare i propri diritti elettorali, la risposta è proprio tra queste righe. Io ho un figlio di 14 anni e gli dico sempre di andare via da questa terra superlativamente stupenda ma altrettanto superlativamente abbandonata e dal destino ormai segnato. Anche se dovesse trovare un lavoro fantastico qui a Palermo, in una città non si vive di solo lavoro, ci sono i servizi, le infrastrutture, la serenità e non ultimo la qualità della vita, tutte cose che qui non esistono più già da molto tempo. Fuggite ragazzi, fuggite fin che siete in tempo, fin che questo deserto inarrestabile non vi contagi l’animo e il modo di vivere.

P.S. quanto sopra esposto non vuole avere nessuna colorazione politica, vale per tutti dall’estrema destra all’estrema sinistra, passando per il centro, per l’amministrazione attuale e per quelle passate, spero non per quelle future, ma questa è una pia illusione.