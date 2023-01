Al buio il vialetto pedonale che dalla stazione La Malfa conduce in via Spadolini: "E' un pericolo"

Gallery











Quasi ogni sera sia io che mio figlio percorriamo, dopo le 17, il vialetto pedonale che dalla stazione ferroviaria La Malfa conduce in via Giovanni Spadolini. E' completamente al buio. Stiamo parlando di circa 400 metri. Si possono fare incontri non piacevoli e si può anche inciampare: un pericolo per la pubblica incolumità!