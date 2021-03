Bimbo di 5 anni malato di leucemia, raccolta fondi per il piccolo Giulio

Una mano a Giulio e alla sua famiglia. È quella che i soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di Isola delle Femmine, cercheranno di dare a un bambino che ha cinque anni è malato di leucemia e sta portando avanti una importante battaglia per la vita. Giulio ha bisogno dell’aiuto di tutti noi perché la sua famiglia, deve far fronte alle spese delle cure del piccolo. Il bambino è stato a lungo ricoverato e ha già subito il trapianto di midollo. Ma le difficoltà non sono finite perché, purtroppo, in data 5 marzo, attraverso accertamenti diagnostici, si è visto che Giulio presenta recidiva della malattia. Le cure e le visite, che farà a Roma, e i viaggi hanno un costo che la famiglia non può più sostenere. La Pro Loco di Isola si fa portavoce pertanto di questa catena di solidarietà per raccogliere fondi da donare alla famiglia di Giulio. Ogni donazione, piccola o grande che sia è benaccetta.