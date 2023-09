Via Guerrazzi, volontari puliscono i rifiuti e creano un'aiuola: "Qualcuno ci ha rubato una piantina..."

Via Guerrazzi Francesco Domenico · Zisa

L'11 agosto un gruppo di volontari, autorizzati dal Comune grazie ad una convenzione per la cura del verde pubblico rilasciata ad uno di loro, hanno tolto gli ingombranti e l'immondizia dalla piazzola di via Guerrazzi, portando tutto all'isola ecologica. Sicuri che la sola pulizia non avrebbe evitato nuovi episodi di discarica abusiva hanno pensato di rendere la piazzola decorosa inventandosi un percorso con delle frasi di personaggi celebri, un piccola recinzione e delle piante gentilmente offerte dai residenti.

Il commento più ricorrente dei passanti "unn'è cosa chi dura". Ad oggi la piazzola, a parte l'interruzione della raccolta dei rifiuti da parte della Rap, sta "durando" ed un solo furto di piantina si è verificato il 5 settembre. Vedremo che sapranno fare i residenti di via Guerrazzi in futuro...