Aeroporto Falcone Borsellino, agli imbarchi dei voli servirebbe una tettoia per proteggere i passeggeri

Gallery



Desidero portare a conoscenza della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino, la situazione agli imbarchi dei voli: nel mio caso abbiamo aspettato il pulmino utilizzando un corridoio metallico non protetto dalle intemperie e/o agenti atmosferici, sia quando picchia il sole in estate sia quando ci sono forti piogge e vento nei mesi invernali. Una domanda: ma in progetto c'è per caso una bella tettoia per proteggere i passeggeri? Lo dico per, con molta soddisfazione, ho riscontrato che la struttura aereoportuale nel suo complesso è stata piacevolmente ed elegantemente ristrutturata.