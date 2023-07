Acqua dei Corsari, un quartiere fra la spazzatura: "Serve un centro di raccolta"

Gallery











Il testo che state per leggere è ciò che da anni segnalo alla Rap senza nessuna soluzione definitiva. Ad Acqua dei Corsari, zona in cui risiedo da anni, vi sono serissimi problemi circa lo smaltimento dei rifiuti. Questi ultimi finiscono per restringere la strada, creando il rischio di causare incidenti sia tra auto che tra auto e pedoni, i quali non possono utilizzare i marciapiedi.

Ormai da anni, capita che nei cassonetti di competenza del Comune di Palermo, al confine con il comune di Villabate, si accumulano talmente tanti rifiuti che oltre al cattivo odore costituiscono “cibo quotidiano” di animali randagi tra cui i ratti. I rifiuti sono in aumento e i marciapiedi non sono più percorribili a causa della spazzatura. A mio avviso, la situazione non risulta essere più sostenibile, in quanto, non è possibile più percorrere a piedi la strada in sicurezza essendoci sempre il rischio di essere investiti dai veicoli.

In allegato le foto dei cassonetti presenti in via Galletti da cui si può notare come i marciapiedi siano impercorribili e come ciò causi delle difficoltà ai veicoli i quali non possono uscire-entrare dai-nei condomini. Spero ci sia un celere intervento e che soprattutto possa essere risolto “definitivamente” il problema, perdurante da anni, di dover subire l’inciviltà dei cittadini del comune limitrofe che, non volendo rispettare la raccolta differenziata a loro imposta dal Comune di Villabate, vengono a deturpare la nostra città.

La mia è solo una costatazione dei fatti nel senso che prima che nel comune limitrofe venisse introdotta la raccolta differenziata non c’era questo problema in via Galletti, o almeno non in modo così esagerato. Forse sarà arrivata l’ora che anche via Galletti e Acqua dei Corsari vengano rese vivibili. Consiglio di creare un centro comunale di raccolta, solamente facendo sparire i cassonetti della zona con la costituzione di un centro di raccolta differenziata si possono educare i cittadini dei comuni limitrofi e palermitani a rispettare le regole del “vivere civile”.

Daniele Delfiero