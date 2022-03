"Acqua dei Corsari, il Parco Libero Grassi è diventato un deposito di auto"

"Le contraddizione della città di Palermo non mi meravigliano più. Il Parco dedicato al Galantuomo Siciliano, Libero Grassi e che doveva rappresentare la memoria del suo sacrificio, oltre che simbolo di Legalità, è divenuto un deposito di auto e sezione di esse (come si vede dalla foto). Un altro scempio che si compie in danno della borgata di Acqua dei Corsari, nella totale indifferenza degli organi deputati a far rispettare le più semplici nozioni di degrado. Ancora una volta la bellissima borgata, appare “dimenticata” e mi vede costretto a disturbare di nuovo PalermoToday per segnalare la latitanza delle Istituzioni".