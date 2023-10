Sos da Acqua dei Corsari a Lagalla e Schifani: "La Torre Guzmana è nel degrado, venga restaurata"

Mutuando il titolo del noto film “Il postino suona sempre due volte”, anch'io vorrei provare a suonare la seconda volta, e chissà che questa volta non si aprirà la porta del buon senso. La prima scampanellata, la feci il 9 febbraio 2022 (https://www.palermotoday.it/social/segnalazioni/torre-guzmana-acqua-corsari-lettera-aperta-regione-giuseppe-giordano.html), quando segnalai lo stato di incuria e abbandono della Torre Guzmana di Acqua dei Corsari, col risultato che nulla è stato fatto per far risplendere il manufatto del 1500. Silenzio assoluto. Devo confessare, tuttavia, che seguendo pedissequamente, tutte le segnalazioni dei cittadini attraverso le pagine di questo giornale online, rilevo il totale disinteressamento, da parte degli amministratori pubblici, dei segnalati problemi, soprattutto in ordine al degrado.

E quindi, non mi sono meravigliato affatto, che il mio Sos, dell'assunto in epigrafe, non venisse preso in considerazione. Ed ora suono – per la seconda volta – a un campanello diverso, ovvero a quello del sindaco Lagalla e del presidente della Regione Sicilia, Schifani. Intanto, vorrei fare una riflessione e cioè, che se la Torre del 1500 di Acqua dei Corsari, testimone della mia crescita giovanile, fosse sedente in Emilia-Romagna, piuttosto che in Valle d'Aosta o Trentino Alto Adige, avrebbe di certo il rispetto, la cura e l'amore che tale importante manufatto meriterebbe. Ma, ahimè, siamo in quel di Palermo, ove il noto sindaco del “sacco di Palermo”, stuprò e violentò la mia splendida spiaggia della Conca d'Oro, lasciandoci in eredità l'obbrobrio mammellone.

Sì, si è cercato di rendere fruibile il mammellone con l'istituzione del parco intitolato a Libero Grassi, ma anche questo sito viene continuamente degradato alla luce del sole, col roboante silenzio di chi è deputato a denunciare gli abusi. E non mi meraviglia affatto che la figlia di Libero Grassi, minacci di far togliere il nome del padre dal Parco. Allora sindaco Lagalla e presidente Schifani, che ne dite di farvi una passeggiata ad Acqua dei Corsari e constatate de visu l'incuria a cui è sottoposta la Torre? Cosa aspettate che collassi per le intemperie? Suvvia, date splendore e visibilità a un'opera che rappresenta la città di Palermo. Mah! Chissà se il campanello che ho pigiato funziona? Chi vivrà vedrà.