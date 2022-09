Accumulo di rifiuti perenne in piazza San Saverio

In piazza San Saverio - a poche centinaia di metri da zone di interesse turistico come San Giovanni degli Eremiti, Cattedrale e mercato di Ballarò - è costantemente presente un accumulo di rifiuti in gran parte provenienti dal mercatino dell'usato che si svolge ogni giorno in zona. Sono state fatte varie segnalazioni ma non accade mai nulla. I molti turisti che passano per andare a visitare il mercato di Ballarò rimangono veramente stupiti.