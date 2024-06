Turni e indicazioni a Villa Sofia nell'era della digitalizzazione

Assurdo ma vero! Nell'era della digitalizzazione, dello spid e dello smart working, ti ritrovi davanti ad uno spettacolo, che sa tanto di buffo ma anche e soprattutto di ridicolo e raccapricciante. Nel caso nostro, dopo aver svolto tutta la trafila di prenotazione in modalità digitale, al momento di doverci recare all'accettazione di Villa Sofia per regolarizzare la richiesta per la prestazione da effettuare, ci ritroviamo in una stanza, che già di suo è abbastanza deludente, con sedie mancanti e vetri rotti. Fortunatamente c'è un condizionatore che smorza un po' il caldo, ma che con porta d'ingresso aperta e vetri rotti fa abbastanza fatica a raffreddare l'ambiente. Ma le assurdità sono state: il piedistallo di un totem digitale senza display; lo staffaggio a muro senza monitor per regolare il turno; chiusura dello sportello centrale con una fantasiosa scatola da imballaggio. Dulcis in fundo, la bellissima segnaletica che indicava la presenza di altri sportelli. La segnaletica in questione, è fatta con scatola da imballaggio in arte bricolage e fissata con nastro da imballaggio e ospedaliero. Tutto questo, dovrebbe fare riflettere la nostra amministrazione e dovrebbe fare vergognare l' assessore alla sanità, che molto probabilmente non sa nemmeno dov'è l'ufficio accettazione di Villa Sofia . L'autonomia differenziata parla di Lep, noi qui a Villa Sofia non abbiamo nemmeno i Led.