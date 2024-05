Accampamento con camper e tende all'Addaura: "Rifiuti buttati in strada e rischio incendi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accampamento nel tratto demaniale compresa tra il Roosevelt e la Marsa, con violazioni delle norme igienico-sanitarie, musica e pericolo d'incendi dovuto alle braci accese in mezzo alle sterpaglie. Non da ultimo il problema dell'abbandono di rifiuti. Nessun Intervento da parte forze dell’ordine nonostante le segnalazioni fatte. In passato sono stati registrati anche roghi che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.