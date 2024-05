I "furbetti" dell'area pedonale di piazza Olivella

Gallery









Alcuni gestori e dipendenti dei locali di piazza Olivella, sono convinti che avere un'attività in piazza, gli dia il diritto ad avere un parcheggio esclusivo nell'area pedonale. Sistematicamente tutti i giorni hanno il loro posto assegnato in piazza davanti alla cancellata della chiesa. Non bastano i tavolini che impediscono la visuale del triangolo di visibilità dell'unico tratto non pedonale della piazza, hanno pure la faccia tosta di dover piazzare le auto, dando un cattivo esempio a gli altri cittadini che emulano il loro mancato rispetto del codice della strada.

Da buoni "panormosauri", parcheggiando davanti alle loro attività, alla vista degli agenti che intervengono dopo le mie segnalazioni, riescono a togliere i veicoli, senza essere multati, per poi rimetterli subito dopo che gli agenti sono andati via. Si invitano gli Assessori Carta e Forzinetti a fornire la piazza di adeguati dissuasori di parcheggio e telecamere atte a multare i trasgressori, oltre a verificare la regolarità delle concessioni e dei dehors istallati, in quanto è inutile fare nuovi regolamenti, se non si è in grado di farli rispettare. Gli arredi pubblici installati nella villetta difronte al museo Salinas, sono utilizzati ormai da un ventennio dai gestori come parte integrante del loro locale. In nessun paese civile è concessa una cosa del genere.