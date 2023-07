La lettera di un tifoso del Palermo al presidente Mirri: "Perché escludere dalla prelazione i mini abbonamenti?"

Riceviamo e pubblichiamo:

Mi chiamo Massimiliano Carollo, sono abbonato del Palermo calcio insieme ai miei due figli. Scrivo queste due righe a lei, perché oltre ad essere il nostro presidente, è soprattutto un grandissimo tifoso. Per questo può capire, più di altri le emozioni positive e negative di noi tifosi. Ho appena letto, le varie disposizioni per rinnovare o stipulare un nuovo abbonamento. La nota che ha attirato subito la mia attenzione è quella che: in tutte le fasi di prelazione vengono categoricamente esclusi i possessori dei mini abbonamenti.

A mio modestissimo parere caro presidente, questa scelta è abbastanza incomprensibile è deludente. Queste persone, circa mille se la memoria non mi inganna, hanno creduto in voi, insieme a noi abbonati per l'intera stagione. Hanno creduto pienamente alla "chiamata alle armi" per la corsa ai playoff. Chiamata della quale, il primo portavoce fu mister Eugenio Corini. Queste persone, sempre insieme a noi, hanno assistito nel giorno di pasquetta all'orripilante pareggio contro il Cosenza. Per poi assistere all'altrettanto scellerato pareggio contro il Benevento, assistendo poi a una soffertissima vittoria contro la Spal per poi chiudere con l'indimenticabile pareggio contro il Brescia. Caro presidente, delle quattro squadre che ho nominato e che per queste quattro gare, quelle mille anime, hanno sottoscritto il mini abbonamento, tre sono retrocesse il Lega Pro e una si è salvata nella finale playout.

Questa fedeltà, il credere di queste persone è stato ricambiato da parte vostra con l'esclusione di una possibile prelazione. Essi sono stati messi allo stesso livello di chi da casa, mentre guardava in tv le partite di: Juventus, Milan ed Inter buttavano fango sul nostro Palermo. Questa non è stata una bella scelta da parte vostra caro presidente, sbagliare è umano, ma tutto o quasi si può correggere. Spero tanto in un vostro ravvedimento. Detto questo, sarò lì a difendere i nostri colori, tifare per te presidente, per mister Eugenio e per i nostri amatissimi ragazzi. Forza Palermo.