La proposta: "Utilizziamo la tassa di soggiorno per abbattere orribile palazzo bombardato alla Vucciria"

Visto che piazza Garraffello è meta continua di turisti, perchè non utilizzare la tassa di soggiorno per abbattere questo scheletro di palazzo bombardato nel 1943? A me sembra orribile ed è una vergogna che sia ancora in piedi! Al posto del palazzo almeno quattro possibilità: 1) Piccolo giardino con limoni e aranci 2) Panchine con arredo urbano 3) Punto informazione turistico 4) Nuovo edificio che si raccordi a edifici presenti in piazza Garraffello.