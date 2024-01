Cruillas, quei rifiuti abbandonati per strada in via Vanvitelli

Gallery



Nella zona di Cruillas, si segnala l'accumulo di rifiuti presso la via Vanvitelli all'altezza del civico 36. Da diverse settimane degli incivili che abitano nella medesima strada continuano ad abbandonare la loro spazzatura sul marciapiede, in un punto dove non è prevista nemmeno la raccolta da parte degli operatori. Dalle foto si può costatare come il cumulo cresce giornalmente nell'incuria generale. In altri punti della strada vi è l'abbandono diffuso. Sono stati effettuati degli appostamenti volontari da parte di alcuni residenti per scoprire i responsabili, alcune volte si è sfiorata la rissa, poiché mentre qualche incivile che ha incassato il rimprovero ha ripreso il suo sacchetto altri invece si sono rifiutati di riportarsi indietro il sacchetto di spazzatura.

Così si è generato l'accumulo autorizzato dal fatto che già vi fosse già un altro sacchetto abbandonato sul marciapiede. È una situazione che i residenti non possono sostenere da soli, speriamo che tramite questa segnalazione di poter sensibilizzare gli incivili a desistere dal continuare a gettare spazzatura nel solito angolino, augurandoci che capiscano che il quartiere è anche il loro, se pur abitando qualche civico più avanti dal punto di deposito, nel degrado vivono anche essi.

Non si capisce il motivo perché nella strada non ci sia un servizio di pulizia sistematico, gli spazzini raramente si vedono a spazzare la strada, fino a via Brunelleschi vi è una condizione di degrado diffusa, causata da strade non illuminate da mesi, aiuola di via Brunelleschi coperta da sacchetti e spazzatura varia, camminare sui marciapiedi è impossibile a causa degli escrementi di cani non raccolti dagli stessi proprietari.