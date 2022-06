I portici di via Ruggero Settimo abbandonati e degradati: "Ogni giorno è sempre peggio"

Purtroppo da anni i portici di via Ruggero Settimo-piazzale Ungheria sono in totale abbandono di pulizia e decoro urbano. I senzatetto bivaccano giorno e notte, contribuendo a sporcare continuamente e facendo i propri bisogni ovunque.

Gli operatori ecologici sono un miraggio: i turisti che passeggiano e vedono tutto il degrado che regna persistente cosa devono pensare? Ogni giorno è sempre peggio. Tempo fa avete scritto su PalermoToday che il Comune avrebbe provveduto a ridare decoro ai portici. Non è stato così.

Per accorgersene basta farsi un giro sotto i portici da via Ruggero Settimo fino a dove c’era l’Agenzia delle Entrate, all'angolo con via Mariano Stabile alta, vicino all'ingresso del parcheggio di piazzale Ungheria.