Nella zona di Monreale è stato abbandonato un cane ancora vivo chiuso in un sacco che conteneva un velo da sposa, in condizioni gravissime, con numerose fratture. Il cane è stato recuperato dai volontari di zona che d’urgenza lo hanno portato in clinica veterinaria. Le sue condizioni sono gravissime. Un gesto ignobile, che non può passare inosservato.