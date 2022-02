"A Palermo le strisce pedonali a cosa servono?"

Gallery





A Palermo le strisce pedonali ormai sono passate di "moda". A che cosa servono se non per posteggiarci di sopra? In giro per la città le strisce pedonali, o gli scivoletti per far passare le carrozzine, vengono prese d'assalto. L'automobilista, scaltro, furbo, che va di fretta, che non sa dove fermarsi, avrà mille scuse per dire che ha posteggiato in questo modo, magari si sente pure giustificato. E se qualcuno gli fa osservare che non dovrebbe, non perché rischierebbe una eventuale multa, ma proprio perché dovrebbe sentirsi in DOVERE di non farlo, potrebbe rischiare una "mala parulazza". A Palermo, già è difficile la viabilità, tra strade piene di buche e marciapiedi dissestati...ci mancano pure quelli che hanno trasformato le strisce pedonali in un parcheggio.