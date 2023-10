Via Ruggero Marturano, 1 · Montepellegrino

Forse i rifiuti ingombranti abbandonati non fanno più notizia, ma questa è la situazione oggi pomeriggio in via Marturano, di fronte alla scuola media Dante Alighieri: "Sembra un mercatino dell'usato".