In via Inserra, all'altezza del civico 32/B, quando hanno effettuato gli scavi per installare i nuovi pali della illuminazione pubblica, ne hanno "dimenticato" uno, esattamente il numero 111. Di conseguenza non è stato installato il palo, in una strada famosa per essere completamente al buio. Era stato fatto notare agli operai che rimandavano di giorno in giorno fino a quando se ne sono andati.