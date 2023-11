Via Cesare Terranova, Sos per gli alberi: "Non potati da 8 anni"

Volevo segnalarvi che da 8 anni, ripeto 8 anni, in via Cesare Terranova civici 30, 32, 34, non vengono potati gli alberi. La lunghezza di questi alberi arriva ormai al quarto piano degli stabili. Ho segnalato negli scorsi anni la stessa cosa, ma sempre scuse per il periodo di potatura. Spero e mi auguro che al piu presto venga effettuato il servizio di potatura.

Giuseppe Ligammari