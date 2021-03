Notizie "ignoranti" in tv: nasce Scup!, il tg satirico di Matranga & Minafò

I due intrattenitori siciliani vestiranno i panni dei presentatori ogni giovedì alle ore 21 su Antenna Sicilia, canale 10. In collegamento dalle nove province siciliane diversi inviati scelti direttamente dal cast di Sicilia Cabaret ma non solo

Un tg satirico raccontato al contrario, fatto di “notizie ignoranti” che sanno far riflettere ma anche ridere. È l’ultima trovata di Matranga & Minafò, il duo di intrattenitori comici palermitano che dal palco di Sicilia Cabaret arriva alla conduzione di Scup!, in onda ogni giovedì alle ore 21 su Antenna Sicilia, canale 10, a partire dal 18 marzo.

Il format televisivo che con quella “u” fa il verso agli “scoop” giornalistici che i media raccontano tutti i giorni, avrà lo stile di Matranga & Minafò. Tra il comico e il satirico, tra il serio e l’irriverente, il programma andrà in onda senza pubblico per rispondere alle esigenze legate alle pandemia da Covid-19.

Ad ogni puntata, con cadenza settimanale, i due presentatori interagiranno con diversi inviati da tutta Italia in collegamento dalle nove province siciliane, scelti dal cast di Sicilia Cabaret ma non solo. Ogni artista, attraverso la parodia, sarà una vera e propria voce sul territorio, un occhio su quell’attualità capace di mostrare il lato comico dei luoghi che si appresta a raccontare con una risata.

Gli inviati di Scup!

Antonio Pandolfo in arte Cisenti sarà un inviato speciale, sempre fuori tempo e fuori luogo. I 4 Gusti andranno alla riscoperta di vecchi giochi ormai dimenticati. I Respinti saranno alle prese con il documentario sul siciliano perfetto, mentre Hermes e Titina racconteranno la vita quotidiana di una coppia convivente che non sempre va d’accordo. Un occhio sulla moda in tutte le sue forme, anche peggiori, lo darà Dalila Pace, mentre i luoghi più belli della Sicilia come non li avete mai visti saranno raccontati da I Falsi d’Autore.

Claudio Di Giovanni, ovvero Concilia, sarà l’uomo che porterà la pace nel mondo, ma a modo suo. Francesco Librera, in arte Cafman, è invece il supereroe di Scup!, capace di aiutare il prossimo senza combattere il crimine. Ivan Fiore, ribattezzato Ivan Tasmi, vestirà i panni di un cacciatore instancabile di fantasmi ma anche di brutte figure. Tra gli inviati anche Nino Balistreri (con “Consegne da incubo”), uno chef spietato che giudica i rider ignari di trovarsi in un reality, e Loredana Scalia che con il suo “Cin copulare informati” darà le informazioni piccanti ai viaggiatori passionali.

Infine Ettore Massa e Massimo Carrino saranno alle prese con una redazione online, la Fakepage, dove l’intervista fa la differenza, Salvo Palumbo o meglio “Zauddo” che racconterà la nuova vita di un cantante neomelodico, Antonio Piazza con la sua rubrica “Datasquare” all’insegna delle percentuali e delle statistiche su ogni tema e Federico Gallina, il professore un po’ “rustico” che si cimenta in lezioni di tecnologia.

