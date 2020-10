Un tuffo nel Liberty, un premio alla scuola Sciascia per il video sullo stabilimento di Mondello

Una medaglia d'oro stellata per essersi classificati al primo posto ad un concorso nazionale. Vince la quinta edizione de "L'Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane" la scuola secondaria di primo grado Leonardo Sciascia di Palermo. Il progetto con il quale conquistano il titolo racconta con un video l'Antico Stabilimento Balneare di Mondello.

Al concorso nazionale hanno partecipato 1500 scuole di 450 comuni italiani che aderiscono al progetto "La Scuola Adotta un Monumento@", nato a Napoli nel dicembre del 1992, su iniziativa della Fondazione Napoli Novantanove, presieduta da Mirella Stampa Barracco, con la collaborazione del Provveditorato agli Studi e delle Soprintendenze, Miur e Mibact.

E' un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, nato per sensibilizzare le giovani generazioni ed offrire programmi di alto profilo educativo, valorizzando il ruolo centrale della scuola nella formazione della cultura e dei comportamenti dei giovanissimi. Attraverso la simbolica "adozione di un monumento", che liberamente ogni scuola sceglie nel proprio territorio, si sviluppa la conoscenza del bene culturale, ponendo anche stimoli ad averne cura, valorizzarlo e proporne soluzioni nuove di utilizzo.

Un tuffo nel Liberty

Il video realizzato dagli studenti della scuola secondaria Leonardo Sciascia, intitolato "Un tuffo nel Liberty. Distanti ma sempre più vicini, grazie alla tecnologia e alla fantasia" è stato inserito nell' Atlante dei Monumenti Italiani online e nel medagliere dell'edizione speciale 2019/2020, riuscendo a conquistare il gradino più alto con la vittoria della Medaglia d'Oro Stellata. Un tuffo nell'arte e nell'architettura dello stile Liberty, concentrato in un video/racconto di 3 minuti, realizzato nel periodo di lockdown, in modalità Dad, dagli alunni insieme all'insegnante referente del progetto, la professoressa Annabella Di Folco, docente di Tecnologia dell'Istituto, ripercorrendo le

varie tappe di un tour virtuale online dell'Antico Stabilimento Balneare, organizzato e pensato, come percorso di conoscenza e di promozione culturale del nostro monumento, in prosecuzione con i vari percorsi tematici già avviati nelle precedenti partecipazioni, ma con nuovi spunti di approfondimento anche grazie all'utilizzo dei social e della rete.

Visita virtuale del monumento con video e audio/guida realizzata dagli alunni, portando nelle case di tutti i visitatori a distanza, l'arte, la cultura e l'unicità di questo meraviglioso monumento in stile Liberty, raccontandone la storia e le caratteristiche più importanti, interamente disponibili online, così come la mostra digitale degli elaborati grafici, fotografici, descrittivi, multimediali, realizzati per l'evento.