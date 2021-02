Sanremo, per i bookmaker il duo siciliano Colapesce e Di Martino favorito per la vittoria

Gli addetti ai lavori hanno potuto ascoltare in anteprima i brani che verranno presentati al prossimo festival. Il siracusano e il palermitano originario di Misilmeri quotati a 6 (come Willie Peyote), davanti perfino a Francesca Michielin e Fedez

La scorsa settimana gli addetti ai lavori hanno potuto ascoltare in anteprima i brani che verranno presentati al prossimo Festival di Sanremo e anche i giudizi da parte dei bookmaker sono cambiati.

Secondo gli analisti di Stanleybet.it ora sul podio c'è il duo formato dal siracusano Colapesce e dal palermitano (di Misilmeri) Di Martino e anche Willie Peyote, quotati a 6,00. I super favoriti della vigilia Francesca Michielin e Fedez passano da 4,00 a 8,00 insieme a Coma Cose, Ermal Meta, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Madame, Maneskin e Max Gazzè.

Lontani dalla vittoria - secondo almeno le previsioni dei quotisti - le voci storiche di Sanremo come quelle di Malika Ayanne (17,00), Noemi e Arisa a 20 volte la posta e Francesco Renga a 40,00. Cambi in quota sulla lavagna di Stanleybet anche per i “ragazzi di Amici” con Irama che sale a 15,00, Annalisa e Gaia a 20,00, e Random (Amici Speciali) a 25,00.

Per la sezione Premio della Critica Willie Peyote resta, per ora, il favorito a 3,50, seguito da Bugo a 4,00. Confermatissima invece, alla voce “Ultimo classificato” Orietta Berti a 3.00.