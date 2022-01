Le foto di 150 piatti tipici per promuovere i comuni dell'Isola: al via i "Sapori di Bella Sicilia

Con l’acquolina in bocca ad osservare un tripudio di colori, e poi in auto per andarli a gustare. Questo il nuovo format di promozione del circuito turistico Bella Sicilia. Dalla prossima settimana e per circa un mese, nel gruppo Facebook di Bella Sicilia saranno pubblicate, a cadenza quotidiana, le foto di oltre 150 piatti tipici, frutto di un’intensa ricerca e collaborazione tra le amministrazioni comunali e gli operatori enogastronomici dei comuni di Bella Sicilia.

Aziende di produzione, bar, pasticcerie, osterie, trattorie e ristoranti hanno risposto con entusiasmo agli avvisi pubblici comunali che mettevano in moto questa grande promozione territoriale del gusto. Ci sarà da perdersi in colori, forme, consistenza, dolcezza e fragranza di prodotti in molti casi sconosciuti al grande pubblico e per questo maggiormente interessanti.

La finalità è appunto quella di generare curiosità. Un visitatore attratto dalla possibilità di gustare un prodotto può decidere di organizzarsi per un weekend con la famiglia o con gli amici, quindi soggiornare e scoprire non solo le prelibatezze ma anche tutte le caratteristiche del luogo, familiarizzare con il territorio e certamente tornare.

"Il marketing territoriale non si inventa ma è frutto di strategica visione: analisi, sintesi, condivisione e concretezza delle azioni, dice Michele Isgrò Coordinatore Regionale di Bella Sicilia ed esperto di grafica e visual media marketing. La quarantennale esperienza dei nostri media partner, unita alla professionale determinazione dei componenti dell’Associazione Vivo in Sicilia, ci offre la possibilità di coinvolgere i Comuni aderenti al Circuito Bella Sicilia in formule di visibilità ricche di creatività e innovazione".

Per il contest “I sapori di Bella Sicilia” ogni comune, attraverso il bando pubblico e gli uffici pertinenti agli Assessorati del Turismo e delle Attività Produttive, ha selezionato un massimo di cinque prodotti enogastronomici. Le foto sono arrivate dalle aziende dei comuni di: Alcara Li Fusi, Brolo, Bompietro, Castroreale, Castel di Lucio, Cefalù, Forza D’Agrò, Floresta, Gangi, Geraci Siculo, Gioiosa Marea, Isnello, Lercara Friddi, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Palazzolo Acreide, Pettineo, Roccafiorita, Roccapalumba, Rodì Milici, San Mauro Castelverde, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Camastra, San Marco D’Alunzio, San Piero Patti, Savoca, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Tusa, Valguarnera Caropepe e Vicari.

Non si tratta di una gara ma di una promozione territoriale. L'azienda protagonista della foto del prodotto che otterrà maggiori like in un mese di pubblicazione otterrà ulteriore visibilità attraverso un servizio redazionale curato da “Comunicare 24” e divulgato attraverso tv e social del gruppo, con oltre un milione e mezzo di follower.