Sanremo si tinge di rosanero, consegnata la maglia di Brunori a Colapesce e Dimartino

Sanremo si tinge di rosanero, grazie alla consegna della maglia del Palermo a Colapesce e Dimartino. La casacca del capitano, Matteo Brunori, è stata regalata al duo siciliano dalla Lega B e dalla società di viale del Fante. Nella celeberrima kermesse, simbolo dell’italianità in tutto il mondo, non poteva non essere presente anche la Lega Serie B, che insieme al Palermo ha consegnato la divisa vincitrice della Jersey Challenge ai siciliani Colapesce e Dimartino, tra i più graditi in gara con la loro canzone "Splash".

Con oltre 180.000 voti, quella del Palermo è stata la maglia più apprezzata da tifosi e appassionati e, considerando anche le origini siciliane del duo canoro attualmente al secondo posto nella classifica generale, Sanremo ha rappresentato la cornice ideale per un incontro fra territorialità, socialità e senso di appartenenza. Nei giorni scorsi, la società rosanero aveva postato un reel di Brunori che, davanti allo specchio, canticchiava il celebre motivo scritto dai due artisti: "Musica leggerissima".