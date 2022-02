Samuele Bersani a spasso per Palermo, una vacanza aspettando il concerto di aprile

Samuele Bersani a spasso per Palermo. Il cantautore romagnolo è in vacanza nel capoluogo siciliano. Tra una passeggiata sotto il caldo sole di un tiepido inverno e un po' di street food (e un cannolo) in giro per la città, Bersani si è concesso una mattinata da turista.

Dalla cattedrale ai Quattro Canti, fino a piazza Pretoria e infine alla chiesa della Martorana. E' lì che è stato riconosciuto dai fan che gli hanno chiesto autografi e fotografie insieme. Tra questi anche l'ex sindaco di Ustica, Attilio Licciardi. "E' stato un incontro del tutto casuale e fortuito, mi ha incuriosito e ho chiesto il classico selfie dell'ammiratore" racconta.

Quattro chiacchiere, così come con altri fan, su quanto bella fosse Palermo in attesa di ritornare ad aprile in occasione del tour nei teatri (il concerto sarà al Golden il 19 aprile). "Nel frattempo ha rigustato la città, dov'era stato anche altre volte. Nonostante questo, mi ha detto, di trovarla sempre molto interessante e bella" precisa Licciardi.

La sera, poi, Bersani ha fatto un salto alla Farmacia Alcolica di via Alloro per un drink coi suoi compagni di viaggio. "E' una persona molto alla mano - conclude l'ex sindaco -. Molto curioso. Abbiamo parlato di Bologna, in un museo di quella città sono custoditi i rottami della strage di Ustica. Lui conosceva la storia. Infine abbiamo canticchiato insieme 'Una delirante poesia', una delle sue canzoni storiche e meravigliose".