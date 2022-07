Va in pensione il "dottor Squillaci", pioggia di like su Facebook: "Pilastro di Unipa"

Italia '90 è lontano ma non così tanto, quando Salvatore Squillaci viene chiamato alla segreteria didattica del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e del diploma universitario in Tecnica pubblicitaria. Gli studenti malati di calcio - e sono tanti a quei tempi - giocano sulla scontata assonanza tra il loro nuovo riferimento e l'eroe delle notti magiche del mondiale. Qualcuno sussurra "Totò Squillaci", ma no, non va bene. Perché lui è "Salvo" per i colleghi, mentre è il "dottor Squillaci " per tutti gli allievi che un giorno sì, l'altro pure hanno un dubbio, una perplessità sul piano di studi, sulla materia da dare, sui crediti formativi, insomma un po' su tutto, anche sulla vita. Squillaci non si defila mai, con quell'aria da buon padre di famiglia, distante anni luce dall'aurea accademica. E risponde sempre a tutti i quesiti. Lo ha fatto fino a qualche giorno fa, quando è andato in pensione.

"Giornalismo e uffici stampa o Giornalismo per uffici stampa?"

E chissà se il "dottor Squillaci" ricorda ancora quel momento in cui tra via Pascoli e via Aquileia, le sedi in cui all'epoca si tenevano le lezioni, prima dell'avvento dell'edificio 15 di viale delle Scienze, nacque perfino una controversia sul nome di un corso: "Giornalismo e uffici stampa o Giornalismo per uffici stampa?", fu il dilemma. Un dubbio amletico mai chiarito. E trasformato in eterno mistero quando sulle pergamene rilasciate dall'ateneo dopo la laurea comparve la dicitura "Giornalismo per ufficio stampa".

Tant'è, Squillaci rimarrà un monumento vivente, un pilastro per migliaia di studenti e centinaia di docenti che lo hanno apprezzato sin dall'inizio degli anni Ottanta quando venne assunto come coadiutore per l'allora Facoltà di Magistero. E che si congedi un grande lo dimostra anche l'affetto che in queste ore si è scatenato su Facebook dopo un post pubblicato dal professore di Statistica, Alberto Trobia.

L'omaggio su Facebook

"Sin da quando ho messo piede nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università di Palermo (1997 o giù di lì) - scrive Trobia - ho avuto un amico. Ci siamo incontrati, per la prima volta, in piazza Florio, dove abbiamo lavorato assieme per un po'. Il primo luglio questo amico è andato in pensione. Nel frattempo, sono dunque passati 25 anni. Anni di collaborazione, vicinanza, amicizia, segnati da tante sfide e passaggi cruciali, alcuni gioiosi e altri tristi, della vita di ciascuno di noi".

"Anni in cui - prosegue Trobia - non c'è mai stato un diverbio o una parola fuori posto. Anni in cui ci siamo confidati e sostenuti a vicenda, e abbiamo imparato tante cose. Il nostro motto era: se c'è un problema, c'è anche una soluzione. E uno di noi la trovava sempre. Salvo Squillaci va in pensione e, oltre ai lacrimoni che ho versato durante la sua festa di pensionamento, mi/ci lascia un esempio e una lezione unica di empatia e umanità, di correttezza, di lucidità sui valori, di etica del lavoro. E' stato e sarà un punto di riferimento. Il "meglio che ci sia", alla fine, era proprio lui. Un abbraccio a Salvo e un rimbocchiamoci le maniche a noi! Ti voglio bene!".

Seguono oltre 250 commenti in cui più volte compare la parola "punto di riferimento". E piovono cuoricini, like e abbracci: sono più di 800. Una standing ovation virtuale per il "dottor Squillaci". Il minimo che si potesse tributargli dopo tutte le domande alle quali a risposto.