La bellezza di Palermo in un racconto social: la "gipsy" di Instagram Claudia Cabrini in città

Tappa a Palermo per la rubrica di viaggi della giornalista Claudia Cabrini, che visiterà la città per raccontarla approfonditamente tra giornali, radio e tv. Con un seguito online di oltre 400 mila persone, di cui quasi 300 mila solo su Instagram dove è possibile seguirla come @clacabrini (piattaforma che l'ha resa famosa per i suoi innumerevoli viaggi in giro per il mondo e che l'ha soprannominata Gipsy Claudia) è appena rientrata dall'esperienza al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato in veste di giornalista accreditata e in quanto parte della giuria.

Il breve tour, che la vede ora impegnata a Palermo, la vedrà coinvolta sul territorio fino a giovedì 22 febbraio, per l'ideazione di un racconto unico su di una destinazione intramontabile e tutta in divenire, con un occhio attento alla sacralità dei grandi monumenti e alle tradizioni più folkloristiche del territorio, senza dimenticare le piccole imprese e l'artigianato locale in un percorso emozionale tra le arterie di una città che lei stessa definisce: "Dalle mille risorse, elegante e ospitale, con una mescolanza di culture unica al mondo e per questo così brillante".

Di ritorno in città dopo diversi anni di assenza, la giornalista spiega: "Torno nella città di Palermo con occhi nuovi, consapevole inoltre della grande opportunità che il mio lavoro mi concede; quella di poter raccontare più da vicino le meraviglie Italiane e del Mondo dando un mio contributo attivo, da professionista, alle realtà locali. Sono curiosa di riscoprire una Palermo rinnovata, per poi raccontarla sui giornali, sul web e all'interno della mia rubrica di viaggi".