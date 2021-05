Il palermitano Rosario Brucato terzo al Remi Award, il festival che vinsero Spielberg e Lynch

Con un film liberamente ispirato alla celebre leggenda dell'autostoppista fantasma, "The Vanishing Hitchhiker", si aggiudica la 54esima edizione del WorldFest-Houston International Film Festival, in Texas

Il filmmaker palermitano Rosario Brucato vince il Remi Award al WorldFest-Houston International Film Festival. I fratelli Brucato sono noti per The Different Being che è stato girato principalmente nel territorio palermitano, riuscendo ad ottenere un ottimo riscontro internazionale ed è stato distribuito da Amazon Prime Video.

Il regista siciliano Rosario Brucato torna sul grande schermo con The Vanishing Hitchhiker, liberamente ispirato alla celebre leggenda dell'autostoppista fantasma, che vince il Bronze Remi Award alla 54esima edizione annuale del WorldFest-Houston International Film Festival, in Texas.

Il WorldFest - Houston è un festival, di qualificazione ai Canadian Screen Awards, nato nel 1968 ed è considerato il terzo festival cinematografico indipendente più longevo e più antico al mondo, dopo San Francisco International Film Festival e New York Film Festival. Tra i vincitori del Remi Award si ricordano alcuni cinesti molto noti tra cui Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ridley Scott, Oliver Stone, Ang Lee, Robert Rodriguez, i fratelli Coen e Francis Ford Coppola.

Rosario Brucato vince anche al Bare Bones International Film and Music Festival, si tratta di un festival che presenta i progetti cinematografici indipendenti con un budget inferiore al milione di dollari ed è stato nominato varie volte dalla celebre rivista cinematografica MovieMaker come uno dei 25 festival che valgono la quota d'iscrizione. A New York vincono il Bronze Award Giuseppe Brucato e Veronica Brucato come miglior coppia di attori protagonisti al Best Actor Award New York.

Il filmmaker Brucato è stato nominato anche alla 40esima edizione del Minneapolis St Paul International Film Festival, al Lift-Off Global Network, categoria Extravaganza, a Londra e al Berlin Lift-Off Global Network, festival che si tengono nei celebri teatri di posa Pinewood Studios, molto noti per essere la sede di James Bond 007. The Vanishing Hitchhiker attualmente è disponibile al pubblico statunitense tramite i festival cinematografici e continuerà a concorrere in vari festival internazionali, principalmente negli Stati Uniti d'America.