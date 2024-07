La leggenda del tennis a Palermo, Roger Federer atterra a Punta Raisi col jet privato

Nei giorni scorsi era a Wimbledon, praticamente il suo regno che lo ha visto trionfare per ben 8 volte in carriera. Oggi, improvvisamente, è "apparso" all'aeroporto di Palermo. Roger Federer è stato visto e fotografato al Falcone Borsellino. Lo scatto è stato postato sulle pagine social dello scalo gestito dalla Gesap.

"Benvenuto all'aeroporto di Palermo a Roger Federer, uno dei più grandi tennisti della storia, in vacanza in Sicilia", si legge sugli account dell'aeroporto. Il campionissimo è stato riconosciuto da tanti passeggeri che hanno chiesto autografi e scattato alcuni selfie.Il leggendario tennista svizzero, ritiratosi nel 2022, che compirà 43 anni il prossimo 8 agosto, è dunque atterrato a Punta Raisi con un jet privato. Ieri sera King Roger aveva assistito al concerto dei Coldplay, all'Olimpico di Roma, adesso l'arrivo in Sicilia. Vacanze, come sostiene l'aeroporto, lavoro o cos'altro? In realtà, non è chiaro il motivo per cui Federer è approdato sull'Isola.