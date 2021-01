La street art approda a Roccapalumba, le cabine elettriche diventano opere d’arte

Roccapalumba aderisce al progetto “Street Art: le cabine elettriche diventano opere d’arte”, iniziativa promossa da E-Distribuzione con l’obiettivo di riqualificare le vecchie cabine elettriche trasformandole in vere e proprie tele per la Street-Art, interpretando e raccontando, in maniera originale e innovativa, gli aspetti peculiari del territorio. L’Amministrazione Comunale ha voluto cogliere questa opportunità per riqualificare una grande cabina elettrica sita all’ingresso del paese. Grazie ad un accordo stipulato con E-Distribuzione, l’azienda sta provvedendo ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della cabina, tra cui il rifacimento del tetto con la rimozione dell’amianto. Toccherà ad un artista, selezionato da un’apposita commissione, realizzare la grande opera di street-art, che dovrà essere rappresentativa per Roccapalumba con gli elementi che più la caratterizzano.

L’Amministrazione Comunale ha infatti indetto un concorso di idee rivolto a cittadini, residenti e non, in forma singola o associata, artisti, pittori, collettive d’arte, associazioni, al fine di identificare l’opera artistica che andrà ad arricchire le due facciate della cabina. l’artista vincitore del concorso realizzerà l’opera proposta con un compenso di 2.500 euro. Un progetto che valorizzerà il genio e la creatività e riqualificherà l’ingresso di Roccapalumba, rendendolo più bello e accogliente sia per i cittadini che per i turisti, impreziosito da una vera e propria opera d’arte capace di rendere il luogo un’attrattiva che andrà ad aggiungersi a quelle già esistenti. Sul sito www.comune.roccapalumba.pa.it è possibile scaricare il bando e il modulo di partecipazione al concorso.