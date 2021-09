Dal web alle librerie d'Italia, tra gli scaffali arrivano i libri per ragazzi scritti da due palermitani

Star del momento, Roby e Vito Bellavita, una gamer e creator la prima e un comico-animatore il secondo dal oggi arriveranno in tutte le librerie per Fabbri editori con i loro volumi, scritti e pensati per i ragazzini da 9 anni in su

Dopo il successo di alcune notissime coppie di youtuber per bambini Palermo è ancora in prima linea. Star del momento, infatti, sono Roby e Vito Bellavita, una gamer e creator la prima e un comico-animatore del web il secondo che, rispettivamente dal 14 e dal 21 settembre, arriveranno in tutte le librerie per Fabbri editori con i loro volumi, scritti e pensati per i ragazzini da 9 anni in su.

Alla ricerca del pet leggendario, il libro di Roby che sarà anche ospite alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, è un coloratissimo e divertentissimo fumetto ambientato nel mondo di Roblox, un videogioco online dove si possono creare mondi e personaggi condividendoli con gli amici.

Caccia all'uovo gigante, è invece "un'avventura vichinga" dove il lettore dovrà affrontare, tra un capitolo e l'altro diversi giochi, quiz e attività per ottenere il certificato da "vero vichingo". Una storia da leggere e da giocare insomma.

Il loro pubblico conto circa 600 mila iscritti con visualizzazioni altissime per ogni video. Sono stati proprio i ragazzi a chiedere ai loro beniamini un libro, cosa che tra l'altro come dicono i numeri in Italia sta funzionando moltissimo. Sono gamer e youtuber a dominare le classifiche dei libri più venduti tra i ragazzi. E la Sicilia, Palermo in particolare, è molto spesso la loro terra madre. Sarà il buon cibo, sarà il mare o il sole ma gli youtuber siciliana sembrano avere una marcia in più.