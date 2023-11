Roberto Lipari registra "Striscia" e guarda i rosanero: "Il Palermo non si abbandona mai"

Nel 1983 Mike Bongiorno posticipò le registrazioni di "Superflash" per vedere la sua Juventus sconfitta in finale di Coppa dei Campioni dall'Amburgo, come ha raccontato il campione palermitano del quiz Salvatore Varia in occasione del quarantennale di quei giorni di gloria. Certo Palermo-Brescia di ieri, in generale, non era importante tanto quanto, ma per un tifoso ogni partita ha un suo valore, soprattutto se la sua squadra viene da un periodo no. E così Roberto Lipari, durante la registrazione della puntata di "Striscia la notizia", ha nascosto il suo smartphone sulla scrivania all'interno del "cavaliere" con su scritto il suo nome e, dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, ha dato una sbirciatina su ciò che accadeva al Barbera.

Il comico palermitano ha però poi mostrato quanto fatto per rimanere sintonizzato sui rosanero in una storia su Instagram, scrivendo "Il Palermo non si abbandona mai" e nello stesso post "Ora in onda!!! Striscia la notizia". Il tutto accompagnato in sottofondo dall'inno "Rosanero amore vero" di Lello Analfino e Tinturia, scritto con Salvo Ficarra. Un gesto, quello di Lipari, che ha portato bene alla squadra di Corini che ha battuto il Brescia per 1-0, mettendosi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Lecco e Sampdoria.