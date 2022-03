Il caffè espresso sogna l'Unesco, anche Palermo fa la sua parte: Morettino alla guida della candidatura

Il rito dell’espresso italiano è candidato a diventare Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco e anche Palermo fa la sua parte per sostenere il percorso che condurrà entro l’anno a questo importante riconoscimento. Un obiettivo che, se raggiunto, porterà beneficio ai bar e a tutta la filiera del caffè italiano, fortemente colpiti da due anni di pandemia e dalle ultime crisi internazionali, fungendo da volano per la loro ripresa, così come accaduto per altri “beni immateriali” che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco negli ultimi anni in Italia.

Quello che viene chiamato “Effetto Unesco” e che porta tra i principali vantaggi un’attenzione internazionale il bene tutelato e i valori che rappresenta, quindi alla sua protezione e conservazione, aspetti che si traducono in una migliorata capacità attrattiva sul piano turistico ed economico.

Nasce la comunità emblematica di Palermo

In continuità con il lavoro della rete nazionale delle comunità emblematiche del Rito dell’Espresso, che portano avanti la candidatura Unesco, nascono le comunità emblematiche in varie città italiane accomunate da una tradizione di passione per il caffè. Per coordinare il lavoro della Comunità di Palermo, la Rete nazionale ha scelto Arturo Morettino, cultore e profondo appassionato del caffè.

Il compito della Comunità emblematica di Palermo sarà quello di creare una rete cittadina che operi per sostenere attivamente la candidatura e creare consapevolezza sul Rito dell’Espresso, valorizzando il lavoro che quotidianamente baristi e proprietari di locali svolgono con passione, competenza e determinazione.

La Comunità emblematica di Palermo è composta da istituzioni locali, associazioni di categoria, esponenti del mondo della cultura e del sociale, istituti scolastici e semplici appassionati del caffè. La Comunità emblematica, nel corso dell’anno, metterà in campo attività aperte alla città che avranno come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza e creare consapevolezza sul rituale del caffè Espresso.

La giornata nazionale dell'espresso

Sabato 26 marzo sarà la giornata nazionale del “Rito del caffè espresso italiano”, un fitto programma di iniziative congiunte realizzato dalle comunità che da Nord a Sud sostengono la candidatura del caffè espresso italiano a patrimonio immateriale dell'umanità. Sabato, in occasione della Giornata nazionale dell’Espresso, Arturo Morettino aprirà le porte del Museo del caffè Morettino per con l’incontro “L’Espresso tra cultura, rito, socialità e letteratura in Sicilia”. Saranno presentate le varie attività sociali connesse alla Carta dei valori che si svolgeranno durante l’anno e sarà l’occasione per aderire alla Comunità emblematica di Palermo. Ma le attività non si fermano qui. Fino al 30 marzo, in decine di bar e caffetterie di Palermo e provincia, sarà possibile firmare per sostenere la candidatura Unesco. E’ possibile supportare la candidatura anche attraverso la firma online sul sito ritodelcaffe.it.

Arturo Morettino portavoce della ripresa dei bar

Durante tutto il 2022 Arturo Morettino e la Comunità emblematica organizzeranno eventi, iniziative di sensibilizzazione, momenti di approfondimento dedicati alle scuole e ai semplici coffee lovers con l’obiettivo di invitare la cittadinanza alla riscoperta del rito dell’Espresso al bar. La candidatura Unesco assume un significato profondo, alla luce del grande valore di aggregatore sociale e di stimolo culturale del caffè Espresso. E’ infatti un rito, simbolo di condivisione e convivialità, espressione dei colori e dei sapori della nostra terra. Scandisce ogni momento della giornata ed è intimamente legato ai nostri affetti, al nostro modo di essere e di vivere la vita.

“Per noi siciliani il caffè è parte integrante della giornata, spunto di solarità, accoglienza, vitalità, convivialità e condivisione – spiega Arturo Morettino - il caffè Espresso è un’icona tutta italiana per la sua origine, la sua esclusività, il suo gusto unico e la ritualità che rappresenta. Noi italiani tutti, dal Nord al Sud, sabato 26 marzo festeggiamo - con le diverse sfumature regionali del proprio caffè - la Giornata nazionale del caffè unificando questo rito nazionale. Viva l’Italia dei Caffè, viva il Rito dell’Espresso italiano”.