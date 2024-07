Serate palermitane per Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in città per girare un film su Francesca Morvillo

Serate palermitane per Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in città da un paio di settimane per vie delle riprese del film dedicato alla figura di Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Giovanni Falcone, che venne uccisa assieme a lui con la strage di Capaci, del quale sono registi.

I due sono stati avvistati in diversi ristoranti. Giovedì per i due una cena a base di pesce nella trattoria da Piero a Mondello, mentre sabato hanno cenato al ristorante La Dolce Vita in giardino di via Montepellegrino. Pur rispettando la loro privacy, sono stati diversi i fan che non hanno resistito a scattarsi una foto con la coppia.

Il titolo della pellicola, prodotta da Orange, è "Francesca e Giovanni" ed è tratta dal libro del giornalista Felice Cavallaro, "Francesca: storia di un amore in tempo di guerra", e racconta la vita di Francesca Morvillo, il suo incontro con Falcone, il loro comune impegno civile, durante uno dei periodi più bui e difficili della storia di Palermo. Le riprese sono iniziate il 10 luglio e si protrarranno fino ad agosto.