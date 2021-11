Dopo due anni di chiusura riapre al pubblico il Punto Flaccovio: tornano gli incontri con gli autori

Uno spazio eventi per incontri, convegni e una grande sala adiacente alla fucina editoriale della Dario Flaccovio Editore, storica casa editrice siciliana specializzata in libri di editoria tecnica e libri d’arte e storia in Sicilia. Dopo due anni di chiusura causa pandemia, riapre al pubblico il Punto Flaccovio (via F. Garcia Lorca, 5), con un calendario di incontri con gli autori per presentare le novità editoriali del mese di novembre e dicembre.

Il primo incontro è in programma mercoledì 3 novembre, alle ore 18, con la presentazione in anteprima del libro di Sofia Muscato, “La felicità contromano” (in libreria dal 18 novembre). Insieme all’autrice, intervengono Giuseppe Sangiorgi e Marco Manera; modera l’incontro la giornalista Marina Turco. Lo spazio è aperto a un massimo di 40 persone, ingresso su prenotazione obbligatorio e con Green Pass. Per prenotazioni scrivere alla mail eventi@darioflaccovio.it, indicando il numero delle persone e il giorno in cui si preferisce partecipare all’incontro.

Sofia Muscato, attrice dall’ironia pungente e social influencer, scrive un manuale di sopravvivenza ai contrattempi quotidiani, attraverso aneddoti ironici e mai banali. Sofia Muscato è un antidepressivo naturale che con le sue storie di vita quotidiana, i suoi ricordi paesani, le sue contaminazioni linguistiche tra colto e popolare, riesce a parlare di noi senza conoscerci, trasferendo nei suoi scritti il più ampio ventaglio di emozioni ma anche il punto di vista umoristico con cui i siciliani riescono da sempre a guardare la vita e, se serve, a esorcizzarne quei passaggi a vuoto che Sofia racchiude nell'evocativo concetto di quel #sortebuttana tanto presente nei suoi post.

Tra gli incontri già in calendario, si continua mercoledì 10 novembre, alle 17,30, con la presentazione del libro “Palermo al tempo dei bombardamenti” di Domenico Michelon. Intervengono Adriana Chirco, architetto e autrice della Dario Flaccovio, Mario Azzolini, giornalista e Luigi Sanlorenzo, giornalista e formatore.