La Rappresentante di Lista, maledizione su Salvini: "Non usare più 'Ciao ciao' nei tuoi comizi"

"Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo 'Ciao ciao'. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit". E poi una faccina che vomita. Così la band palermitana La Rappresentante di Lista - composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina - ha contestato a Matteo Salvini l’uso della loro Ciao Ciao durante i suoi comizi.

Il brano che è esploso all’ultimo Festival di Sanremo è stato più volte usato durante gli appuntamenti della campagna elettorale del leader del Carroccio. E così la band La Rappresentante di Lista si è scagliata contro Salvini attraverso un tweet.

Tempestiva la replica di Salvini che poco sui suoi social ha deciso di scrivere: "Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua Ciao ciao mi piace parecchio".