Giallo in spiaggia a Mondello, ma è un libro di Dario La Rosa: esce "Mare, amore e barbecue"

Un cadavere sulla splendida spiaggia di Mondello in una affollata domenica estiva. Non è un fatto di cronaca ma la nuova avventura di Iachìno Bavetta e Gerlando Guarrasi, i due simpatici giornalisti di satira nati dalla penna di Dario La Rosa. Il titolo è “Mare amore e barbecue; Un’indagine di Iachìno Bavetta a Mondello”.

Ideatori della rivista Ulapino, i due, insieme alle loro famiglie, si ritroveranno a risolvere un giallo, anche con l’aiuto dei figli, durante una giornata al mare tra ciambelle calde, pasta al forno e gag tipiche della nota località balneare. Il racconto, che segue l’uscita di “Cous Cous Blues” e “La Dea del Grano”, è disponibile esclusivamente su Amazon e in formato e-book (qui il link) perché è stato iscritto al concorso del colosso mediatico “Amazon Storyteller 2021”. Un concorso letterario in cui gli autori si sfidano tra vendite, commenti e stelline di gradimento e dai quali verranno estratti cinque finalisti.

“Una piccola avventura, leggera e col sorriso sulle labbra - racconta l’autore - che spero possa essere amata da tutti quelli che non riescono a sottrarsi al fascino della meravigliosa spiaggia di Mondello”.

La trama

Avete presente Mondello? Acqua turchese, spiaggia fine e scorci meravigliosi... È in questa famosa spiaggia palermitana che i giornalisti Iachìno Bavetta e Gerlando Guarrasi decidono di passare una domenica. Con loro ci saranno mogli, figli e un mucchio di cose buone da mangiare come vuole la tradizione. Giunti a mare, però, la notizia di un cadavere rinvenuto in spiaggia cambia i programmi degli autori del giornale di satira Ulapino. Anche perché è il questore in persona a richiedere il loro intervento "spensierato". Fra gag esilaranti e una buona dose di fortuna, i due riusciranno a risolvere il caso, mettendo in luce tutta la bellezza che questo angolo di Paradiso di Sicilia sa regalare a chi lo frequenta.