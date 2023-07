"Questo non è lo Zen": la parodia di Duracell e Franco Gioia sulle note di Italodisco

Il tormentone dell'estate dei The Kolors finisce su TikTok interpretata dagli "influencer" alla palermitana che, tra un "Ashislov" e un inconfondibile fischio, fanno incetta di like

"Questo non è lo Zen". Ed è subito il tormentone parodia dell'estate. Gli autori sono Franco Gioia e Duracell, "influencer" alla palermitana che, cassa in mano e collana di fiori al collo, tra le palazzine della Zona espansione nord intonano "Italodisco", il successo dei The Kolors.

La parodia, scandita dall'inconfondibile fischio di Duracell, viene presentata ai follower con parole di pura invenzione (non manca il celebre "Aghislov" di Franco) eccezion fatta per "Questo non è lo Zen", che fa la smorfia al verso della canzone estiva che recita "Questa non è Ibiza". Pubblicata su TikTok, è subito diventata virale.