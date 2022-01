In tv con Federica Nargi per indovinare l'età di perfetti sconosciuti: palermitano vince a My Guess Age

Un po’ allenatore di calcio, un po’ barman ma con un sogno: non smettere mai di divertirsi. Mattia Rao, 28enne palermitano, ha così per gioco scritto a My Guess Age, il programma condotto da Max Giusti in onda su Tv8 dove i concorrenti, in coppia con un vip, si cimentano in un quiz a premi con lo scopo di indovina l’età di sette ospiti sconosciuti. Dopo essere stato selezionato dalla casa di produzione ha così partecipato insieme all’ex velina Federica Nargi.

Di giorno allenatore di calcio al Cus Palermo delle giovanili (categorie under 18 maschile e under 12 sia maschile che femminile), di notte barman da Chiosco, il pub di via Libertà, Rao ha indovinato l’età di 5 personaggi su 7. “Su un montepremi di 100 mila euro ne ho vinti 4 mila - racconta a PalermoToday -. Sono arrivato in finale ed era da molto tempo, nella storia del programma, che questo non accadeva. E’ un rammarico pensare che sono arrivato ad un passo dal massimo e che soltanto per non aver indovinato per un pelo un’età ho perso 86 mila euro”.

Le puntate sono state registrate a novembre e Mattia è stato in grado di non spoilerare nulla alla sua famiglia e ai suoi amici che, ieri sera, si sono goduti con gusto la puntata. “Ho solo detto 'ho vinto qualcosa ma non voglio rovinarvi la sorpresa'”. E a proposito di Federica Nargi confida: “E’ una bellissima donna, questo è sotto gli occhi di tutti, ma è soprattutto simpatica, semplice, genuina. Molto alla mano. E’ come se lì con me avessi avuto un’amica. Quando il produttore mi chiamò per dirmi che ero stato scelto mi disse scherzando 'Sei fidanzato? Perché avrai un po’ di problemi dopo la ripresa'. Mi ha fatto sorridere".