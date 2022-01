Licia Colò racconta la Sicilia sulle orme dei Mille, lo speciale in onda su Tv2000

La campionessa di sci Lorenza Cosner, pulizie bio ed ecologiche, escursioni in Sicilia sulle orme dei Mille, la Via della Seta. Sono tra i temi della puntata del programma "Il mondo insieme", condotto da Licia Colò, in onda su Tv2000 domenica 16 gennaio ore 13.50.

I documentari

Tra i documentari: Antigua. Il gioiello delle Piccole Antille; I Viaggi di Ant. Moldova. Terra di vini e antichi sapori; Carcassonne. La più grande città fortificata d'Europa; Terminillo. Borghi e neve "mordi e fuggi"; Repubblica Dominicana. Le meraviglie di Punta Cana; Nosy Be. La perla del Madagascar.

La puntata si apre con Lorenza Cosner, la campionessa di sci che nel 1997 ha vinto un oro ai mondiali juniores di sci. Dopo dieci anni nella nazionale italiana, ha deciso di lasciare il mondo dell'agonismo e cambiare vita, e oggi, con suo marito, gestisce un'azienda agricola a Passo Cereda, in Trentino, dove produce formaggi e yogurt con il latte di capra.

Torna Fabrizio Zanetti, promotore di un modo di pulire sano ed ecologico, che in puntata mostra un’alternativa bio alla candeggina e realizza una soluzione a base di acido citrico per sostituire alcuni prodotti che quotidianamente utilizziamo in casa. Viaggiare con lentezza: la guida escursionistica Stefano Lo Coco mostra un percorso nella natura in Sicilia, sulle orme della spedizione dei Mille. Dalla Cina alla Turchia: la Via della Seta con Mario Cimarosti.

Alla postazione Web: Diletta Pasini e il suo viaggio alle Canarie, nelle isole di Fuerteventura e Lobos, e Salvatore Izzo, che in sella alla sua bici ha visitato la Sicilia. Chiude la puntata l’Indiana Jones Napoletano, Frank Damiano, dalla Costiera Amalfitana.