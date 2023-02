"Don't forget the lyrics", c'è anche un'infermiera di Bagheria tra i cantanti in gara

Infermiera di professione, non avrebbe mai immaginato di potersi trovare su di un palco a cantare i testi della più bella musica italiana. Eppure è successo a Giada Sardina, infermiera di Bagheria, da sempre appassionata di musica ma che canta (al momento) soltanto sotto la doccia. È la prima concorrente della terza edizione del programma “Don’t forget the lyrics” in onda dal 20 febbraio alle 20 e 25 sul canale 9, condotto dal presentatore Gabriele Corsi.

“Ho inviato la candidatura per gioco" racconta Giada, stupendosi lei stessa, mentre segue le puntate del music show, di conoscere tantissimi testi di musica italiana. Invogliata dal compagno e dagli amici, che la definiscono un jukebox vivente, ha deciso di provarci e vivere questa bellissima esperienza che descrive come un sogno ad occhi aperti.

“Cantare con una vera, splendida band - ha continuato a raccontare - conoscere il presentatore Corsi, per cui nutro una grandissima stima, e sentire applaudire un pubblico tutto per me è stata una gioia inestimabile. Ricorderò per sempre ogni momento e ringrazio tutto il team di Don’t forget the lirycs per avermi fatto sempre sentire a casa e per essermi stati vicini ogni volta che l’emozione sembrava prendere il sopravvento”.