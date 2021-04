"Babbìo", la radio porta in tv una generazione di eterni Peter Pan: il nuovo programma di Feel Rouge

In onda ogni martedì e giovedì, avrà in ogni puntata un ospite diverso che avrà il compito di divertirsi con i due conduttori - Marco Li Vigni e Mirko Speciale - indicando loro il nome di una "vittima" protagonista di uno scherzo telefonico

Due presentatori di eccezione, Marco Li Vigni e Mirko Speciale, sono gli ideatori e autori del nuovo format prodotto da Carlo Valenti per Feel Rouge Tv. Si chiama "Babbìo" e andrà in onda sulla stessa tv dal 13 aprile.

Il primo è un comico dissacrante, il secondo è un conduttore intrattenitore e, insieme, regaleranno mezz’ora di puro gioco attraverso scambio di idee, battute e aneddoti che hanno caratterizzato la loro generazione, quella degli “scalmanati” che non vorrebbero crescere mai.

“Babbìo”, in onda ogni martedì e giovedì alle 14.30 sui canali Feel Rouge Tv, avrà in ogni puntata un ospite diverso, che avrà il compito di divertirsi con i due padroni di casa, indicando loro il nome di una “vittima” protagonista di uno scherzo telefonico, amarcord che non si poteva non includere in questo nuovo format che ha la peculiarità della radio in tv.