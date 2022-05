Maestro pizzaiolo e ambasciatore nel mondo della pizza: premiato il palermitano Paolo Maggio

Maestro pizzaiolo e ambasciatore nel mondo della pizza: sono questi i due importanti riconoscimenti assegnati al maestro Paolo Maggio dell'“Ancora”, bar-ristorante-pizzeria di Palermo.

A consegnare i premi nazionali al merito professionale sono stati il cavaliere Michele Cutro insieme al padrone di casa, il maestro di cucina Giuseppe Pecoraro insieme al maestro dell’arte bianca Dario Barresi della federazione Cooking Show. Cutro, critico enogastronomico e musicale laureato in Scienze Enogastronomiche, oltre ad essere cavaliere degli ordini cavallereschi in Italia è anche un volto dello show business, personaggio poliedrico che, oltre alla cucina, canta e lavora come speaker radiofonico, organizza serate, sfilate di moda e momenti di intrattenimento.

“Il maestro Paolo Maggio ha meritato questi titoli” ha dischiarato il critico al momento della premiazione “per l'elevato livello delle materie prime utilizzate e la sapienza nella trasformazione, rispettosa del prodotto e sopratutto della tradizione”. “Siamo onorati di questo tributo e orgogliosi del nostro maestro pizzaiolo Paolo Maggio - ha aggiunto Giuseppe Pecoraro - pur essendo giovane ha dimostrato ha dimostrato uno spirito e una capacità che lo distinguono, il quale rappresenta un esempio virtuoso nel mondo del lavoro, soprattutto in un momento storico difficile come quello attuale”.