"Italia In…Canto 2021", un palermitano vince il concorso canoro dedicato agli over 50

Un palermitano vince "Italia In…Canto 2021". Pietro Giovenco si è aggiudicato il primo premio del concorso organizzato e ideato da 50&Più, che vede competere cantanti amatoriali italiani over 50. Con il brano “L’istrione” di Massimo Ranieri e Charles Aznavour è salito sul gradino più alto del podio.

Pietro Giovenco già all’età di cinque anni si dilettava nel canto. Anche se il percorso professionale non è stato in ambito musicale - ha lavorato presso una società di telecomunicazioni - ha sempre cercato di conciliare il canto con la vita lavorativa. Il secondo classificato invece è Michele Pesci della provincia di Ferrara, più precisamente di Argenta, che si è aggiudicato il premio del concorso con il brano “Guardastelle” di Bungaro. Michele fa l’infermiere e unisce il suo lavoro alla passione per il canto, trovandosi spesso a cantare per i suoi pazienti.

Il terzo classificato è Umberto Lo Sapio di Dossobuono della provincia di Verona, che si è aggiudicato il premio del concorso con il brano “Mi manchi” di Fausto Leali. Anche Umberto si è avvicinato al canto e alla musica sin dalla gioventù, ma non trovando il favore del padre ha avviato la carriera professionale in aeronautica. Umberto però non ha rinunciato alla musica e al canto partecipando nell’arco della vita a molteplici concorsi canori.

A valutare le esibizioni degli over 50 e a decretare i vincitori - insieme al giudizio del pubblico - è stata una giuria composta da ospiti d’eccezione, come il giornalista e critico musicale Dario Salvatori, il maestro Gaetano Raiola e la cantautrice Fiordaliso. Ospiti delle tre serate anche cantanti che hanno appassionato generazioni di italiani come Edoardo Vianello, autore di successi come Abbronzatissima, I Watussi e Guarda come dondolo e il cantautore, scrittore e poeta Roberto Vecchioni.