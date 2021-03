Miglior cucina raffinata della città, a I Pupi di Bagheria il premio di Mangia e Bevi

Condotto dallo chef stellato Tony Lo Coco insieme alla moglie Laura Codogno, si è aggiudicato il primo posto come "fine dining". A decretare la vittoria sono stati gli utenti del magazine online, i food lover e i clienti del locale di via del Cavaliere

Arriva un nuovo premio per "I Pupi" di Bagheria. Il noto ritstorante condotto dallo chef stellato Tony Lo Coco insieme alla moglie Laura Codogno si è aggiudicato il primo posto come "Miglior ristorante fine dining" al premio Mangia e Bevi - I Migliori del 2020 di Palermo. A decretare la vittoria sono stati gli utenti del magazine online MangiaeBevi.it, i food lover e i clienti del locale di via del Cavaliere.

Molti gli attestati di stima giunti allo chef. Tra questi non sono mancati quelli del sindaco Filippo Tripoli e dell'assessore al Turismo e Attività Produttive Brigida Alaimo. "Intendiamo omplimentarci e ringraziare i gestori dei Pupi anche per l'iniziativa di solidarietà che stanno mettendo in campo, in un momento così difficile per la ristorazione dovuto alla pandemia, in aiuto delle famiglie più bisognose della città" hanno commentato.

Il riferimento è all'iniziativa "La Pasqua di tutti contro gli sprechi", un appuntamento di solidarietà che vede I Pupi in cucina per i poveri nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, anche al fine di non far spreco delle materie prime. "I Pupi di Bagheria si confermano così un'eccellenza della Città delle Ville e del gusto - concludono il sindaco e l'assessore. Vogliamo ringraziare Tony Lo Coco, Laura Codogno e la brigata del ristrante di via del Cavaliere per la loro maestria ma anche per il loro buon cuore".